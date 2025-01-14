По информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем чиновнике Министерства обороны Александре Лиеве.

Что произошло

Согласно данным следствия, чиновники должны были поставить в 2022-м на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Но из-за сделки наши бойцы получили дешевые аналоги, которые были не пригодны к использованию по назначению. В частности было поставлено лишь половину пулеметов от заявленного.

Фото: ГБР разоблачило экс-чиновника Минобороны на поставке бракованных пулеметов ВСУ (dbr.gov.ua)

"200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и никаких сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя, из-за разрушения частей и механизмов", - объясняет ГБР.

Из-за этого госбюджет понес убытки на более чем 193 млн гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.

Что грозит

Бывший чиновник Минобороны подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое привело к тяжелым последствиям.

Вышеупомянутые руководители госпредприятия подозреваются в совершении аналогичных преступлений, а также в служебном подлоге.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

"Заметим, что в прошлом году правоохранители уже разоблачали этого экс-чиновника на хищении почти 1,5 миллиарда гривен при закупке снарядов для ВСУ. Сейчас это производство расследуется", - добавляет ГБР.