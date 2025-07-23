ГБР открыло дело из-за аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни

Как отмечается, авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов Волынской области во время выполнения боевого полетного задания. На место аварии прибыли следователи и оперативные работники ГБР.

Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Mirage-2000 упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности.

Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Пилот катапультировался, его обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего - стабильное, ему оказали помощь.

ГБР открыло дело по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Фото: на Волыни разбился Mirage-2000 (dbr.gov.ua)

Следователи осмотрели место аварии, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц. Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию", - говорится в сообщении.