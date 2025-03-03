ГБР расследует удар РФ по полигону с украинскими военными в Днепропетровской области

"Бюро выражает искренние соболезнования семьям погибших и раненых защитников, разделяя их боль в это сложное время", - сказано в сообщении.

Как отмечают в ГБР, следствие имеет целью установить все обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности. Сейчас на месте происшествия работает специальная объединенная группа правоохранителей, которые проводят следственные действия.

ГБР также выразило искренние соболезнования семьям погибших и раненых военных, подчеркивая необходимость тщательного и беспристрастного расследования.

Удар по полигону в Днепропетровской области

Накануне в СМИ начала появляться информация о вражеском обстреле полигона "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровщины во время построения бойцов 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В частности, Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен из ОТРК "Искандер-М".

Позже генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Также в Сухопутных войсках, 1 марта одно из их подразделений стало целью вражеского ракетного удара.

К сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые. Однако их количество не разглашается.

Подробно о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.