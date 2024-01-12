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ГБР провело обыски в одном из судов Киева из-за присвоения имущества банка "Финансы и Кредит"

Украина, Пятница 12 января 2024 16:14
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ГБР провело обыски в одном из судов Киева из-за присвоения имущества банка "Финансы и Кредит" Фото: ДБР провело обыски в одном из судов Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

ГБР провело обыски в одном из киевских районных судов в рамках дела о присвоении имущества владельцами и менеджментом Банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" создал преступную организацию с целью растраты имущества учреждения и легализации средств в особо крупных размерах.

Чтобы избежать уголовной ответственности экс-нардеп обратился за помощью к судье одного из районных судов города Киева. Она согласилась на "предложение" и совершила определенное уголовное преступление для прикрытия сделки.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыск в служебных кабинетах судьи и изъяли вещественные доказательства правонарушения.

В ГБР подчеркнули, что необходимость проведения следственных действий в помещении суда никоим образом не связана с выполнением своих служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства судьи указанного суда или других работников суда.

Напомним, недавно в Одесской области чиновник "Укртрансбезопасности" был разоблачен и задержан на систематическом вымогательстве и получении взяток.

Дела о коррупции среди нардепов

Напомним, ранее НАБУ и САП были пойманы действующим народным депутатом Украины Андреем Одарченко на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафи Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Кроме этого, недавно в Одесской области чиновник "Укртрансбезопасности" был разоблачен и задержан на систематическом вымогательстве и получении взяток.

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НАБУ САП ГБР
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