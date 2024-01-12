ГБР провело обыски в одном из судов Киева из-за присвоения имущества банка "Финансы и Кредит"
ГБР провело обыски в одном из киевских районных судов в рамках дела о присвоении имущества владельцами и менеджментом Банка "Финансы и Кредит".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.
Экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" создал преступную организацию с целью растраты имущества учреждения и легализации средств в особо крупных размерах.
Чтобы избежать уголовной ответственности экс-нардеп обратился за помощью к судье одного из районных судов города Киева. Она согласилась на "предложение" и совершила определенное уголовное преступление для прикрытия сделки.
В рамках уголовного производства правоохранители провели обыск в служебных кабинетах судьи и изъяли вещественные доказательства правонарушения.
В ГБР подчеркнули, что необходимость проведения следственных действий в помещении суда никоим образом не связана с выполнением своих служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства судьи указанного суда или других работников суда.
Напомним, недавно в Одесской области чиновник "Укртрансбезопасности" был разоблачен и задержан на систематическом вымогательстве и получении взяток.
Дела о коррупции среди нардепов
Напомним, ранее НАБУ и САП были пойманы действующим народным депутатом Украины Андреем Одарченко на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафи Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.
В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.
Кроме этого, недавно в Одесской области чиновник "Укртрансбезопасности" был разоблачен и задержан на систематическом вымогательстве и получении взяток.
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