ГБР сообщило о подозрении бойцам, которые отказались выполнить боевой приказ: что им грозит

Детали дела

Установлено, что в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированной в Киевской области, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий. В отличие от своих собратьев, которые выполнили приказ, эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству", - пишет ГБР.

Фото: ГБР сообщило о подозрении бойцам, которые отказались выполнить боевой приказ (dbr.gov.ua)

Как отмечает ГБР, обязанность защиты страны закреплена в ст. 65 Конституции Украины. Те, кто уклоняется от выполнения этой обязанности - будет нести ответственность независимо от должности или воинского звания.

Что грозит

Всем четырем бойцам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины - неповиновение, совершенное в условиях военного положения и взято под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.