ГБР опросило более 10 свидетелей по делу о гибели помощника Залужного

По ее словам, показания по делу дали люди, работающие там, где Частякову вручали подарок, а также те, кто на момент взрыва находился с ним. Сапьян уточнила, что показания дали более 10 человек.

Касательно меры пресечения офицеру, подарившему майору гранаты, представительница ГБР подчеркнула, что бюро будет обжаловать решение суда.

"Мера пресечения вчера избиралась, но суд решил не избирать меру пресечения. Но пока прокуратура и следователи ГБР готовят материалы для того, чтобы обжаловать - подать апелляцию на решение суда. Это также важно. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого", - сказала Сапьян.

Что известно о трагедии

Напомним, вечером 6 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова. Он был помощником Валерия Залужного.

Правоохранители сообщили, что Частяков погиб в свой день рождения от взрыва одного из подарков, который принес домой. Известно, что ему подарили несколько гранат.

Источники в правоохранительных органах рассказали РБК-Украина, что гранаты Частякову подарил его коллега - полковник Тимченко. Ему вручили подозрение, но суд не смог избрать меру пресечения.