ДБР опитало понад 10 свідків у справі про загибель помічника Залужного

За її словами, покази у справі дали люди, які працюють там, де Частякову вручали подарунок, а також ті, хто на момент вибуху перебували з ним. Сапьян уточнила, що свідчення дали понад 10 людей.

Щодо запобіжного заходу офіцеру, який подарував майору гранати, представниця ДБР наголосила, що бюро буде оскаржувати рішення суду.

"Запобіжний захід вчора обирався, але суд вирішив не обирати запобіжний захід. Але наразі прокуратура і слідчі ДБР готують матеріали для того, щоб оскаржити – подати апеляцію на рішення суду. Це також важливо. Він продовжує залишатися у статусі підозрюваного", - сказала Сапьян.

Що відомо про трагедію

Нагадаємо, ввечері 6 листопада стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова. Він був помічником Валерія Залужного.

Правоохоронці повідомили, що Частяков загинув у свій день народження від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому. Відомо, що йому подарували декілька гранат.

Джерела в правоохоронних органах розповіли РБК-Україна, що гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Йому вручили підозру, але суд не зміг обрати запобіжний захід.