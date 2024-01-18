В ГБР ожидают, что сегодня суд изберет меру пресечения Гринкевичу

"Начну с того, что сегодня ГБР ожидает, что будет избрана мера пресечения, тем кому объявили вчера подозрение и задержали соответственно", - отметила она.

Сапьян напомнила, что Гринкевич находится в СИЗО (после того, как был задержан по подозрению в попытке предоставления взятки в 500 тысяч долларов – ред.). Там он получил еще одно подозрение.

"Это в мошенничестве и участии в преступной организации. Это строгие такие статьи достаточно: 255 и 190. Но такие подозрения также получили еще 4 причастных к этой сделке из Минобороны, касавшейся закупки одежды и белья для ВСУ", - добавила представительница ГБР.

Как установили следователи, по ее словам, группировка была создана, чтобы присваивать бюджетные деньги, которые выделялись на закупки белья для военных и подконтрольные бизнесмену предприятия, которые в мирное время занимались строительством, не имели никаких возможностей производить и хранить вещи для нужд Минобороны.

"И также следователи будут выяснять, как этим предприятиям удалось получить договоры на поставку в Минобороны на сумму полтора миллиарда гривен и кто в оборонном ведомстве причастен к таким махинациям", - констатировала она.

Идет проверка

По словам Сапьян, проверяются сейчас ГБР всех, кто был или мог быть причастен к этим сделкам.

"Ну, как минимум, возьмем с вами именно тех работников Минобороны, которые делали заказ этим фирмам и которые в результате принимали уже окончательный вариант этого заказа, когда он в виде одежды и белья прибывал на склады ВСУ. Они будут проверяться", - констатировала она.

Если говорить в контексте как, например, строительные фирмы могли выиграть тендер, то это, как отметила представительница ГБР, будет выясняться в процессе досудебного расследования.

На вопрос, какой может быть приговор Гринкевичу, если будут доказаны все факты, то, как добавила она, бизнесмена могут лишить свободы более чем на 10 лет.

Дело Гринкевича

В конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

К тому же правоохранители проверяют причастность бывших чиновников Министерства обороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Добавим, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний, объявили подозрения.