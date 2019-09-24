Давтян спростував заяву Кличка про звільнення з посади заступника голови КМДА

Дмитро Давтян і Віталій Кличко (колаж РБК-Україна)

Заступник голови КМДА відреагував на заяву Кличка

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян спростував заяву мера Києва Віталія Кличка про його звільнення з посади. Про це він повідомив у дописі в соціальній мережі Facebook.

"Пан Кличко на пресконференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань не критикуватиму. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це довідався з новин", – написав заступник голови КМДА.

На думку Давтяна, заяву, яка не відповідає дійсності, Віталій Кличко зробив під впливом "зовнішніх сил".

"Голова КМДА бореться за своє політичне майбутнє, і тут вже не до сентиментів чи чоловічої гідності. Шкода, що мер столиці нашої держави не зміг опиратися зовнішнім силам та поставив їхні інтереси вище самих киян. Мій вибір – й надалі працювати на благо киян!", – резюмував Давтян.

Нагадаємо, 23 вересня на пресконференції мер Києва Віталій Кличко заявив про звільнення двох своїх заступників – Олександра Спасибка та Дмитра Давтяна.