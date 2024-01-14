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В Давосе обсудят "Болезнь Х", которая в 20 раз может быть смертоноснее COVID

Фото: В Давосе обсудят "Болезнь Х", которая в 20 раз может быть смертоноснее COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Всемирном экономическом форму в Давосе планируют обсудить гипотетически возможную пандемию из-за "Болезни Х".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу Всемирной экономической формы.

Совещание по новой пандемии состоится в среду, 17 января.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "Болезнь X" может привести к 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовам?", - отмечается в программе. 

Среди спикеров: 

  • Тедрос Аданом Гебреисус - генеральный директор ВОЗ; 
  • Мишель Демаре - глава правления AstraZeneca Plc;
  • Шям Бишен - руководитель Центра здоровья и здравоохранения; Член исполнительного комитета Всемирного экономического форума в Женеве;
  • Рой Джейкобс - президент и главный исполнительный директор Royal Philips;
  • Прита Редди - исполнительный вице-председатель Apollo Hospitals Enterprise Ltd;
  • Нисия Триндаде Лима - министр здравоохранения Бразилии; 
  • Джамиль Эдмонд Андерлин - главный редактор Europe, Politico.

Что такое "Болезнь Х"? 

"Болезнь Х" является гипотетической угрозой. Это название, которое используется среди ученых для поощрения разработки контрмер, в том же числе вакцин и тестов, которые могут быть применены в случае будущей вспышки. 

В ноябре 2022 года ВОЗ составила более 300 ученых для изучения "неизвестного патогена, который может вызвать серьезную международную эпидемию". В частности считается, что смертность от патогена в 20 раз может превысить показатели COVID-19. 

Коронавирус в мире

В декабре 2019 года в китайском Ухане впервые обнаружили COVID-19. Болезнь началась как вспышка и развилась до уровня пандемии. Причиной стал коронавирус SARS-CoV-2.

Уже в 2023 году ВОЗ заявила, что коронавирусная болезнь 2019 года стала постоянной проблемой общественного здравоохранения и уже не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

За время пандемии в мире заболели почти 687 млн человек и около 7 млн погибли. 

В конце декабря 2023 года уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения.

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