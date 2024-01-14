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В Давосі обговорять "Хворобу Х", яка у 20 разів може бути смертоноснішою за COVID

Фото: В Давосі обговорять "Хворобу Х", яка у 20 разів може бути смертоноснішою за COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Всесвітньому економічному форму в Давосі планують обговорити гіпотетично можливу пандемію через "Хворобу Х".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму Всесвітнього економічного форму.

Нарада щодо нової пандемії відбудеться в середу, 17 січня.

"

  • Тедрос Аданом Гебреїсус - генеральний директор ВООЗ; 
  • Мішель Демаре - голова правління AstraZeneca Plc;
  • Шям Бішен - керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я; Член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;
  • Рой Джейкобс - президент і головний виконавчий директор Royal Philips;
  • Пріта Редді - виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;
  • Нісія Триндаде Ліма - міністр охорони здоров'я Бразилії; 
  • Джаміль Едмонд Андерлін - головний редактор Europe, Politico.

Що таке "Хвороба Х"? 

"Хвороба Х" є гіпотетичною загрозою. Це назва, яка використовується серед вчених для заохочення розробки контрзаходів, у тому ж числі вакцин й тестів, які можуть бути застосовані в разі майбутнього спалаху. 

У листопаді 2022 року ВООЗ склала більше 300 вчених для вивчення "невідомого патогену, який 

Коронавірус у світі

В грудні 2019 року в китайському Ухані вперше виявили COVID-19. Хвороба почалась як спалах та розвинулась до рівня пандемії. Причиною став коронавірус SARS-CoV-2.

Вже в 2023 році ВООЗ заявила, що коронавірусна хвороба 2019 року стала постійною проблемою суспільної охорони здоров'я й вже не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного значення.

За час пандемії у світі захворілі майже 687 млн людей й близько 7 млн загинули. 

В кінці грудня 2023 року рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження.

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