В Давосі обговорять "Хворобу Х", яка у 20 разів може бути смертоноснішою за COVID

Нарада щодо нової пандемії відбудеться в середу, 17 січня.

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Тедрос Аданом Гебреїсус - генеральний директор ВООЗ;

Мішель Демаре - голова правління AstraZeneca Plc;

Шям Бішен - керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я; Член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;

Рой Джейкобс - президент і головний виконавчий директор Royal Philips;

Пріта Редді - виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нісія Триндаде Ліма - міністр охорони здоров'я Бразилії;

Джаміль Едмонд Андерлін - головний редактор Europe, Politico.

Що таке "Хвороба Х"?

"Хвороба Х" є гіпотетичною загрозою. Це назва, яка використовується серед вчених для заохочення розробки контрзаходів, у тому ж числі вакцин й тестів, які можуть бути застосовані в разі майбутнього спалаху.

У листопаді 2022 року ВООЗ склала більше 300 вчених для вивчення "невідомого патогену, який

Коронавірус у світі

В грудні 2019 року в китайському Ухані вперше виявили COVID-19. Хвороба почалась як спалах та розвинулась до рівня пандемії. Причиною став коронавірус SARS-CoV-2.

Вже в 2023 році ВООЗ заявила, що коронавірусна хвороба 2019 року стала постійною проблемою суспільної охорони здоров'я й вже не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного значення.

За час пандемії у світі захворілі майже 687 млн людей й близько 7 млн загинули.

В кінці грудня 2023 року рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження.