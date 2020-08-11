Через тиск НАБУ на агрохолдинги зростає ціна на продукцію, - Асоціація

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Різке підвищення ціни на яйця відбувається з кількох причи

Глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що тиск НАБУ на агрохолдинг Олега Бахматюка може викликати коливання цін на курячі яйця в Україні.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інтерв'ю Дорошенко.

За його словами, різке підвищення ціни на яйця відбувається з кількох причин, в тому числі через те, що в Україні тривалий час яйця коштували дешевше їх собівартості, і компанії працювали собі в збиток, вважає глава Асоціації постачальників торговельних мереж.

Прогнозуючи подальший ріст цін, Дорошенко заявив, що однією з причин таких коливань є дії НАБУ проти агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, найбільшого виробника яєць.

"Якщо подивитися судові хроніки, то побачимо, що Бахматюк сперечається з НАБУ щодо закриття справ проти свого агрохолдингу. А його агрохолдинг - найбільший виробник яєць в Україні. Відповідно, в залежності від розвитку цих судових справ може складатися ціна в Україні на куряче яйце. Здавалося б, де суд, а де куряче яйце", - вважає Дорошенко.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Пісарука та Бахматюка, яка було з порушеннями повторно відкрито у 2019 році, стосується отримання рефінансування від НБУ "VAB банком".

Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву й екс-власнику банку.

Крім того, сам Олег Бахматюк неодноразово пропонував державі погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, але відповіді поки не отримав.