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"Давайте наберемося терпіння": Данилов про терміни контрнаступу ЗСУ

Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова в інтерв'ю ТРК "Київ"

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - сказав Данилов.

За його словами, так звані "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.

Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".

Нагадаємо, за словами Данилова, Україна відвоює свої території, а потім займеться дипломатією.

Також ми писали, що в апараті РНБО є проект під умовною назвою "Мавзолей Путіна". Це список з 86 імен, які впливають на політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна.

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Війна в УкраїніЗбройні сили УкраїниРНБО