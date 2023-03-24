Давали справки об отсрочке. В Черновцах разоблачили схему выезда военнообязанных

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении работнику правоохранительного органа из Черновцов и работнику Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые "помогали" получать справки об отсрочке от мобилизации.

Правоохранитель придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал получить справку об отсрочке от мобилизации.

Стоимость такой "услуги" составляла примерно 3 тысячи долларов.

К схеме правоохранитель привлек работника военкомата, который подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

Затем эти документы работник военкомата передавал в военно-врачебную комиссию, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

ДБР задержали правоохранителя при получении очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении. Также Бюро сообщило о подозрении работнику военкомата.

В настоящее время правоохранитель уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В случае доказательства вины им грозит лишением свободы сроком до пяти лет.

Напомним, на днях в Закарпатье утонул мужчина, пытавшийся доплыть в Румынию.

Также сообщалось, что пограничники задержали четырех уклонистов, которые хотели бежать из Одессы в Молдову.

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