RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Давали справки об отсрочке. В Черновцах разоблачили схему выезда военнообязанных

Фото: в Черновцах разоблачили схему выезда военнообязанных за границу (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Черновцах разоблачили очередную схему выезда за границу для военнообязанных. Мужчинам призывного возраста выдавали справки об отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении работнику правоохранительного органа из Черновцов и работнику Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые "помогали" получать справки об отсрочке от мобилизации.

Правоохранитель придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал получить справку об отсрочке от мобилизации.

Стоимость такой "услуги" составляла примерно 3 тысячи долларов.

К схеме правоохранитель привлек работника военкомата, который подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

Затем эти документы работник военкомата передавал в военно-врачебную комиссию, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

ДБР задержали правоохранителя при получении очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении. Также Бюро сообщило о подозрении работнику военкомата.

В настоящее время правоохранитель уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В случае доказательства вины им грозит лишением свободы сроком до пяти лет.

Напомним, на днях в Закарпатье утонул мужчина, пытавшийся доплыть в Румынию.

Также сообщалось, что пограничники задержали четырех уклонистов, которые хотели бежать из Одессы в Молдову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерновцыГБР