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Дал оккупантам маршруты для наступления на Киев. СБУ разоблачила старосту поселка

Фото: СБУ разоблачила старосту поселка в Киевской области, который помогал оккупантам (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области разоблачили старосту поселка, который помогал россиянам во время наступления на столицу. Муж дал оккупантам маршруты дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предателем оказался староста селения Озера Гостомельской общины. СБУ установила, что 24 февраля прошлого года он сориентировал на местности оккупационные войска и предоставил маршруты дорог для продвижения колонн через Гостомель и Мощун.

В дальнейшем он сопровождал оккупантов, которые штурмовали населенные пункты Киевской области и пытались прорваться в столицу.

После оккупации части региона россияне выдали изменнику автомат АК-74С и нарукавную белую повязку как распознавательный знак. Предатель участвовал в патрулировании населенных пунктов и "сливал" адреса украинских патриотов.

Кроме того, староста поселка организовывал "расквартирование" оккупантов в домах выехавших из района людей и передал россиянам коммунальный автотранспорт.

После освобождения предатель остался в поселке, пытаясь избежать наказания. Однако СБУ задержала коллаборанта. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ разоблачила старосту поселка в Киевской области, который помогал оккупантам (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила более 30 педагогов-коллаборантов, внедрявших российские программы в школах в Херсонской и Луганской областях.

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