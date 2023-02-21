Дал оккупантам маршруты для наступления на Киев. СБУ разоблачила старосту поселка

Предателем оказался староста селения Озера Гостомельской общины. СБУ установила, что 24 февраля прошлого года он сориентировал на местности оккупационные войска и предоставил маршруты дорог для продвижения колонн через Гостомель и Мощун.

В дальнейшем он сопровождал оккупантов, которые штурмовали населенные пункты Киевской области и пытались прорваться в столицу.

После оккупации части региона россияне выдали изменнику автомат АК-74С и нарукавную белую повязку как распознавательный знак. Предатель участвовал в патрулировании населенных пунктов и "сливал" адреса украинских патриотов.

Кроме того, староста поселка организовывал "расквартирование" оккупантов в домах выехавших из района людей и передал россиянам коммунальный автотранспорт.

После освобождения предатель остался в поселке, пытаясь избежать наказания. Однако СБУ задержала коллаборанта. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ разоблачила старосту поселка в Киевской области, который помогал оккупантам (ssu.gov.ua)