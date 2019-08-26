ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дати зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні ще не визначені, - Волкер

Новини » Політика    26.08.2019 - 20:53
Дати зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні ще не визначені, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Президенти можуть зустрітися у Варшаві

Дати зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у Вашингтоні ще не визначені. Про це повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

За словами Волкера, дати зустрічі президентів США та України у Вашингтоні ще не визначені. Однак він додав, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися у Варшаві.

"Ми поки не маємо дати. Обидва президенти очікуються на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І мати там бесіду. Але ми все ще працюємо над датами візиту до Білого дому", - заявив спецпредставник США.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться у Варшаві, де підпишуть ряд офіційних документів.

Також РБК-Україна писало, що повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав орієнтовні терміни зустрічі Зеленського та Трампа. За словами американського дипломата, зустріч президентів відбудеться восени цього року у Варшаві або Нью-Йорку. Однак він додав, що повноцінна зустріч президентів може відбутися приблизно через 2 місяця.

Меркель підтримала переговори між Зеленським та Путіним Зеленський визначиться з кандидатурою прем'єра на цьому тижні
Новини України Володимир ЗеленськийвстречаВашингтонДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся