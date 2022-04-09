Данський Saxo Bank припинив роботу з російськими клієнтами

Данський Інвестиційний банк Saxo Bank заявив, що припинив роботу з клієнтами з Росії та Білорусі. Це сталося через санкції, введені проти цих країн після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це невелика кількість клієнтів і рішення, прийняте на основі більш жорстких санкцій, введених проти двох країн в результаті жахливого вторгнення Росії в Україну", - заявив представник банку.

Станом на п'ятницю клієнти з Росії або Білорусі більше не могли відкривати нові позиції або збільшувати розмір поточних. Припинення набуде чинності 8 червня, йдеться в повідомленні банку.

До тих пір ці клієнти все ще зможуть знімати готівку та цінні папери, але транзакції будуть піддані посиленому контролю, додав банк.