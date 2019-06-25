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Дата зустрічі Зеленського з Трампом поки не визначена


Порядок денний зустрічі також ще не визначений

Дата зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського та Дональда Трампа поки не визначена. Про це  повідомив тимчасово  повірений у справах США Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тейлора, порядок денний зустрічі також поки що не визначений.

"Щодо питання візиту президента Зеленського до США, аналогічне питання я сьогодні отримав від представників українського уряду. Конкретних дат поки що не визначено. Поки що рішення немає. Ми дуже зацікавлені визначитись з датою та порядком денним. Я пообіцяв своїм українським співрозмовникам, що як тільки ця інформація з'явиться, ми одразу повідомимо", - заявив повірений у справах США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов прибув до Штатів для ознайомлення із результатами україно-американського безпечного співробітництва. Підкреслювалося, що особливу увагу буде приділено підготовці візиту до Вашингтона Зеленського для зустрічі з Трампом.

Як писало РБК-Україна раніше, посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня. Він додав, що важлива не тільки дата, а й зміст переговорів.

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