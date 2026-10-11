Дата-центр "Яндекса" во Владимирской области РФ остановил работу после атаки дронов

В компании заявили, что в результате атаки была повреждена инфраструктура дата-центра во Владимирской области. Объект полностью отключен. По данным "Яндекса", пострадавших нет, однако по инциденту некоторые сервисы компании временно недоступны.

Яндекс является одной из крупнейших технологических компаний России и активно развивает направление искусственного интеллекта. Ее часто сравнивают с Google через широкий спектр поисковых и других цифровых сервисов.

Какие еще дата-центры "Яндекса" получили удары

Сообщение об инциденте во Владимирской области появилось после двух предварительных атак на инфраструктуру компании.

В пятницу, 9 октября, "Яндекс" сообщил, что его дата-центр в Калужской области, к юго-западу от Москвы, получил удар украинских дронов и частично вышел из строя.