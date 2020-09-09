Дати неправдиві свідчення в англійському суді не вийде, - експерт

Фото: Високий суд Лондона (gov.uk)

Експерт розкрив подробиці справи за позовом Суркіса в англійський суд

Високий суд Лондона за позовом шести англійських компаній, яких пов'язують з бізнесменом Ігорем Суркісом, проти Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої, повинен об'єктивно розглянути усі спірні моменти в справі про продаж частки телеканалу "1+1".

Про це написав кандидат історичних наук, аналітик Валентин Гайдай в блозі на сайті "Гордон".

Експерт нагадує, що ще у 2015 році Порошенко нібито запропонував Ігорю Суркісу продати його частину на телеканалі "1+1", була досягнута домовленість, узгоджено договір. Проте до березня 2016 року всі переговори фактично зупинилися. А в грудні того ж 2016 року була проведена націоналізація "Приватбанку" і переговори поновилися.

"Тільки тепер вже Порошенко хотів купити в Ігоря Суркіса його частину не за свої, а за їх гроші", - додає експерт.

Гайдай зазначає, що це стало можливим з тієї причини, що в процесі націоналізації "ПриватБанку" НБУ обнулив і перевів у капітал банку ряд депозитів фізичних і юридичних осіб, визнаних НБУ такими, які пов'язані з "ПриватБанком".

"У цей список потрапили окремі члени сім'ї Суркісів, а також англійські компанії, наближені до сім'ї, у яких були депозити у кіпрській філії "Приватбанку" (тут буде доречно нагадати, що визнання пов'язаності відбувалося з грубим порушенням закону, в ручному режимі)", - додає Гайдай.

Варто відзначити, що в прес-службі партії "Європейська солідарність", лідером якої є Порошенко, заявили, що він не укладав угоди з братами Суркісами про нібито придбання у них частки в каналі "1+1" і нікому не давав відповідних доручень.

Нагадаємо, раніше про те, що високий суд Лондона направив п'ятому президенту Петру Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса і шести британських компаній повідомили у кінці серпня в лондонському офісі глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.

7 вересня стало відомо, що Міністерство юстиції України отримало з Великобританії і вже направило для вручення п'ятого президента України Петру Порошенку повідомлення про подачу проти нього позову в англійський суд.

Раніше Ігор Суркіс, коментуючи цю справу, заявляв, що якщо йому не вдасться довести правоту в українських судах, він піде в інші суди. "Нікому не дозволено кого-небудь грабувати", - заявляв тоді Суркіс.

Reed Smith LLP - глобальна юридична фірма зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, заснована в 1877 році. У штаті - понад 1500 юристів в 30 офісах по всій території США, Європи, Близького Сходу та Азії. Лондонський офіс компанії є найбільшим, в ньому працює понад 350 юристів.