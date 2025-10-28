"Даст оценку давления на местное самоуправление", - Кличко пригласил в Украину миссию Совета Европы

Мэр Киева рассказал, что во время встречи с Коолсом в Страсбурге на 49-й сессии Конгресса, посвященной вызовам для европейских громад в сфере демократии, безопасности и устойчивости, он пригласил миссию Совета Европы в Украину, чтобы оценить давление на местное самоуправление, которое, по его словам, оказывается со стороны центральной власти.

По его словам, европейские партнеры интересуются состоянием реформы по децентрализации власти, которая была воплощена в нашей стране ранее, поскольку получают все больше сигналов о давлении на органы местного самоуправления - политическом, финансовом, на уровне законодательного обеспечения их деятельности.

"Обратился к господину Коолсу, чтобы в Украину прибыла мониторинговая миссия Конгресса региональных и местных властей Совета Европы. Которая сделает выводы по происходящей ситуации", - написал Виталий Кличко.

Кроме того, мэр Киева сообщил о планах встретиться с Генеральным секретарем и представителями Банка развития Совета Европы по безотлагательной помощи Украине в преддверии сложной зимы в условиях массовых атак врага на критическую инфраструктуру.

"Встречусь здесь также с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсетом, представителями Банка развития Совета Европы. Приму участвую в дискуссии о том, чем сегодня безотлагательно могут помочь европейские партнеры Украине и ее громадам. В частности, и накануне зимы, которая будет очень сложной для нас в условиях массированных атак врага на критическую инфраструктуру", - написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.