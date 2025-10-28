RU

"Даст оценку давления на местное самоуправление", - Кличко пригласил в Украину миссию Совета Европы

Фото: Виталий Кличко встретился с Марком Коолсом в Страсбурге (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марку Коолсу с предложением направить в Украину мониторинговую миссию для оценки ситуации в сфере местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Виталия Кличко в Telegram.

Мэр Киева рассказал, что во время встречи с Коолсом в Страсбурге на 49-й сессии Конгресса, посвященной вызовам для европейских громад в сфере демократии, безопасности и устойчивости, он пригласил миссию Совета Европы в Украину, чтобы оценить давление на местное самоуправление, которое, по его словам, оказывается со стороны центральной власти.

По его словам, европейские партнеры интересуются состоянием реформы по децентрализации власти, которая была воплощена в нашей стране ранее, поскольку получают все больше сигналов о давлении на органы местного самоуправления - политическом, финансовом, на уровне законодательного обеспечения их деятельности.

"Обратился к господину Коолсу, чтобы в Украину прибыла мониторинговая миссия Конгресса региональных и местных властей Совета Европы. Которая сделает выводы по происходящей ситуации", - написал Виталий Кличко.

Кроме того, мэр Киева сообщил о планах встретиться с Генеральным секретарем и представителями Банка развития Совета Европы по безотлагательной помощи Украине в преддверии сложной зимы в условиях массовых атак врага на критическую инфраструктуру.

"Встречусь здесь также с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсетом, представителями Банка развития Совета Европы. Приму участвую в дискуссии о том, чем сегодня безотлагательно могут помочь европейские партнеры Украине и ее громадам. В частности, и накануне зимы, которая будет очень сложной для нас в условиях массированных атак врага на критическую инфраструктуру", -  написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Напомним, по данным Ассоциации городов Украины за три года полномасштабного вторжения более 200 глав территориальных громад были отстранены от должностей из-за образования военных администраций или других мер военного положения.

Кроме того, с 2019 по 2025 годы силовики начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников мэрии, провели 1200 обысков и вручили более 300 подозрений. При этом за это время только 4 обвинительных приговора вступили в законную силу.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал такую ​​активность силовиков политическим заказом с целью парализовать работу города и дискредитировать киевскую власть.

