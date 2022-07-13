Хто дасть кредити та гранти на проекти під час війни: відповідь Мінінфраструктури

"Це будуть кредити і гранти. Всі донори зараз працюють за такою моделлю. Є частина кредитів і є частина грантів", - сказав він.

За його словами, всі рішення будуть найближчим часом."Від ЄІБ ми чекаємо рішення 15 липня, ми до цього готувалися ще до конференції в Лугано. Від Світового банку ми чекаємо рішення на початку серпня, від ЄБРР - у серпні - вересні", - повідомив Кубраков.

При цьому він зазначив, всі проекти конкретні. "Десь відновлення зруйнованих ліній української залізниці, десь зруйновані дорожні мости, а десь розширення нашого експортного потенціалу. Тобто нові пункти пропуску, розширення існуючих пунктів пропуску, будівництво доріг, що ведуть до пунктів пропуску. Як залізничних, так і автомобільних. Приблизно на таких речах ми зараз фокусуємося", - додав міністр.