"Дарниця" завершила низку досліджень генеричних препаратів в лабораторіях ЄС

Фармацевтична компанія "Дарниця" завершила 8 досліджень біоеквівалентності препаратів для лікування захворювань серця і центральної нервової системи, більша частина яких проводилася протягом 2018-2020 рр. в лабораторіях Європи.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що подібні дослідження компанія проводить для доказу терапевтичної еквівалентності та безпеки генеричних лікарських засобів.

В "Дарниці" також нагадали, що генеричний лікарський засіб, крім відповідності з чинною речовиною, повинен бути біоеквівалентним до оригінального препарату. Дотримання цієї умови означає, що генерик ідентичний оригіналу за терапевтичним ефектом, безпекою та переносимістю.

Своєю чергою, в компанії підкреслили, що клінічну частину дослідження "Дарниця", як правило, проводить в Україні, після чого передає біологічні матеріали в європейські лабораторії для завершальних аналізів.

Зокрема, фармкомпанія давно співпрацює з одним з найкращих медичних і біоаналітичних центрів Європи QUINTA-ANALYTICA s.r.o. (Чеська Республіка).

"Ми відповідальні перед пацієнтами, і, щоб бути упевненими в ефективності й безпеці наших препаратів, проводимо біоаналітичну частину досліджень в лабораторіях ЄС. При виборі партнерів - клінічних баз та сертифікованих біоаналітичних лабораторій ми, перш за все, звертаємо увагу, чи можуть вони забезпечити проведення досліджень на належному рівні якості відповідно до міжнародних вимог", - зазначив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" - найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року.

У 2019 році "Дарниця" оголосила про трансформацію бізнесу. Компанія провела ребрендинг і представила нову стратегію - побудова міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджиталізацію процесів.

Компанія фокусується на лікуванні найбільш поширених захворювань у галузі кардіології, неврології й болю. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.