"Дарниця" завершила реновацію офісу

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, найсучасніші архітектурні технологічні й екологічні рішення, які були застосовані при реконструкції, забезпечують офісному простору функціональність, фокусують на змінах та інноваціях, створюють комфортний простір для ефективної роботи та розвитку.

"Реновація офісу "Дарниці" стала логічним продовженням масштабної трансформації компанії. Новий простір повністю відповідає сучасним викликам і вимогам, які стоять перед бізнесом та командою. Реконструкція приміщення тривала понад півтора року. Наш оновлений офіс - це розумний простір з автоматизованим управлінням інженерними системами, створений на засадах функціональності, безпеки і комфорту. Він дасть кожному співробітнику можливість реалізовувати свій потенціал, розвивати таланти і ефективно працювати в команді”, - зазначив Шимків.

Він також додав, що управління оновленим смарт-об’єктом забезпечують сучасні технологічні системи: за допомогою автоматизованого рішення забезпечується притік 100% свіжого повітря та його двоступенева фільтрація з ефективністю 95%, відбувається налаштування і підтримка оптимального мікроклімату з можливістю регулювання параметрів в окремих приміщеннях. Також працівники в залежності від індивідуальних потреб можуть регулювати освітленість власних робочих місць.

6-ти поверхова будівля "Дарниці", за словами Шимківа, містить зони open space та достатню кількість обладнаних приміщень, які можна використовувати як для переговорів і онлайн зустрічей, так і для відносно ізольованої роботи. Для неформального спілкування і відпочинку на кожному поверсі передбачені лаунж-зони, а також велика загальна обідня зона на першому поверсі.