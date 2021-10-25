"Дарниця" запровадила новий канал для комунікації співробітників

До мережі протягом місяця приєдналося майже 95% персоналу. Про це повідомили у прес-службі фармвиробника.

"Частина стратегії фармацевтичної компанії "Дарниця" - розвивати корпоративну культуру шляхом впровадження сучасних засобів комунікації. Важливо будувати внутрішні комунікації з позиції діалогу, коли кожен має право голосу та відчуває свою причетність до спільної мети", - наголошують у компанії.

Головною метою запровадження корпоративної соцмережі в "Дарниці" називають залучення до комунікації в реальному часі всього персоналу компанії, незалежно від етапу виробництва та дистриб’юції ліків. Частина співробітників - люди, що працюють в лабораторіях, на складах або водіями - здебільшого не користуються навіть електронною поштою і спілкуються з вузьким колом колег. Мережа на основі інтерфейсу Facebook дає можливість кожному працівнику брати участь в спільних обговореннях або онлайн-заходах, а також максимально оперативно дізнаватися робочу інформацію.

"Впровадження такого сучасного засобу комунікації як Workplace для нас природній та свідомий вибір на шляху трансформації, готовності до майбутнього і забезпечення подальшого зростання "Дарниці", - підкреслила директорка з управління персоналом компанії Олена Соколова. - Можливість відкритого діалогу між топ-керівництвом та співробітниками, обмін ідеями та новинами, можливість знайти однодумців або друзів за інтересами - все це якісно змінює контекст, у якому працюємо, на краще".

Співробітники "Дарниці" вже оцінили нововведення: кількість активних користувачів сягає 97%. За місяць вони залишили більше тисячі дописів та коментарів.