"Дарниця" запровадила новий канал для комунікації співробітників

Фармацевтична компанія "Дарниця" запровадила корпоративну соціальну мережу Workplace для своїх співробітників. Цей інструмент, розроблений Facebook, покликаний долучити до інформаційного обміну всередині компанії кожного працівника та покращити комунікацію керівництва з підлеглими.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
До мережі протягом місяця приєдналося майже 95% персоналу. Про це повідомили у прес-службі фармвиробника.
"Частина стратегії фармацевтичної компанії "Дарниця" - розвивати корпоративну культуру шляхом впровадження сучасних засобів комунікації. Важливо будувати внутрішні комунікації з позиції діалогу, коли кожен має право голосу та відчуває свою причетність до спільної мети", - наголошують у компанії.
Головною метою запровадження корпоративної соцмережі в "Дарниці" називають залучення до комунікації в реальному часі всього персоналу компанії, незалежно від етапу виробництва та дистриб’юції ліків. Частина співробітників - люди, що працюють в лабораторіях, на складах або водіями - здебільшого не користуються навіть електронною поштою і спілкуються з вузьким колом колег. Мережа на основі інтерфейсу Facebook дає можливість кожному працівнику брати участь в спільних обговореннях або онлайн-заходах, а також максимально оперативно дізнаватися робочу інформацію.
"Впровадження такого сучасного засобу комунікації як Workplace для нас природній та свідомий вибір на шляху трансформації, готовності до майбутнього і забезпечення подальшого зростання "Дарниці", - підкреслила директорка з управління персоналом компанії Олена Соколова. - Можливість відкритого діалогу між топ-керівництвом та співробітниками, обмін ідеями та новинами, можливість знайти однодумців або друзів за інтересами - все це якісно змінює контекст, у якому працюємо, на краще".
Співробітники "Дарниці" вже оцінили нововведення: кількість активних користувачів сягає 97%. За місяць вони залишили більше тисячі дописів та коментарів.
Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії - допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.