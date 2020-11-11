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"Дарниця" вручила стипендії професорам і викладачам УКУ

Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія "Дарниця" вручила стипендії двом професорам і шістьом викладачам Українського католицького університету.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В "Дарниці" нагадали, що компанія підтримує університет з 2015 року. За цей час були профінансовані стипендії для студентів і викладачів на суму 6,5 млн грн.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків підкреслив, що у "Дарниці" та Українського католицького університету багато спільного: європейські гуманістичні цінності, націленість на майбутнє - розвиток талановитої молоді, залучення найкращих фахівців та створення умов для виховання нового покоління професіоналів, використання інноваційних підходів для динамічного розвитку.

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"Дарниця" зберігає стратегічний курс на підтримку Українського католицького університету, оскільки у нас, з одного боку, є багато спільних цінностей. З іншого боку - підтримка студентів і викладацького складу розширює їх можливості, дозволяючи концентруватися на науці, розвиватися в професії, застосовувати на практиці особисті наукові інтереси. У цілому інвестиції в освіту - найкраще з можливих вкладень і підтвердження того, що бізнес, який їх системно робить, будує Європу в Україні. Інноваційний розвиток - найшвидший шлях побудови розвиненого суспільства і конкурентної економіки. Для цього ми створюємо можливості для навчання і викладання в Україні: щоб обдаровані студенти і викладачі могли розкривати свої таланти незалежно від можливостей їх сімей, пізнавати світ і привносити в Україну кращі ідеї і практики", - додав Шимків.

Нагадаємо, "Дарниця" також підтримує Києво-Могилянську академію, The Aspen Institute Kyiv і фонд Tabletochki, міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, бере участь в проекті #ЩедрийВівторок в рамках глобального благодійного руху #GivingTuesday.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року. У 2019 році "Дарниця" оголосила про трансформацію бізнесу.

Компанія провела ребрендинг і представила нову стратегію - побудова міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджиталізацію процесів. Компанія фокусується на лікуванні найбільш поширених захворювань у галузі кардіології, неврології і болю. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.

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