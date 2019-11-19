"Дарниця" запровадила електронний документообіг

Фармацевтична компанія "Дарниця" у листопаді приступила до експлуатації першої фази системи електронного документообігу EasyDoc. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як наголошує компанія, це перший подібний проект на фармацевтичному ринку України, реалізація якого охоплює весь життєвий цикл лікарського засобу.

За даними компанії, така система є стандартом для багатьох країн світу. Після остаточного впровадження системи кількість її авторизованих користувачів складе близько 400. Вони зможуть одночасно працювати над документами, при цьому зберігаючи всі згенеровані версії і коментарі. Це прискорить процес формування досьє і дозволить уникнути помилок, що виникають в результаті одночасного залучення великої кількості експертів, впевнені в "Дарниці".

"Стратегія "Дарниці" передбачає побудову міжнародного фармацевтичного бренду. Для цього ми здійснюємо цифрову трансформацію компанії і впроваджуємо найсучасніші інструменти, відповідні фармацевтичним стандартам ЄС і США. Ми вже готові формувати досьє в електронному вигляді і чекаємо, коли така практика буде запроваджена в Україні на державному рівні", - говорить Андрій Обрізан, генеральний директор "Дарниці".

Компанія нагадує, що впровадження проекту електронного документообігу почалося в лютому 2019 року, загальна його тривалість становить 15 місяців. Партнери "Дарниці" – канадська компанія OpenText, мультинаціональна компанія Stratesys і німецький розробник автоматизованих систем управління SAP.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.