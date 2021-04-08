Фармацевтична компанія "Дарниця" стала членом Української асоціації бізнесу та торгівлі (UBTA).
Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє прес-служба компанії.
За його словами, співпраця "Дарниці" й UTBA дозволить розширити ділові контакти з європейськими бізнес-колами, а також сприятиме просуванню української фармпродукції на ринках Євросоюзу.
"Дарниця" - це європейська компанія, що працює за прийнятими у світі стандартами. Наша продукція відповідає сучасним вимогам європейської спільноти до лікарських засобів. Тому для "Дарниці" співпраця з UTBA відкриває додаткові можливості на шляху розширення міжнародної співпраці з Євросоюзом, виходу на нові ринки зі строгою системою регулювання, а також налагодження ділових контактів з європейськими бізнес-колами", - зазначив Шимків.
В рамках співпраці "Дарниця" долучилася до галузевого діалогу щодо відкриття ринку ЄС для українських лікарських засобів, ініційованого UTBA. За участю представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Торгового представника України, Міністерства охорони здоров’я та Державного експертного центру відбулося обговорення необхідності усунення подвійних перевірок українських виробників фармпродукції на відповідність вимогам Належної виробничої практики (Good manufacturing Practices, GMP) та взаємного визнання GMP-сертифікатів між Україною і державами-членами ЄС.
Нагадаємо, у лютому "Дарниця" стала учасником найбільшої світової організації фахівців з регулювання в сфері охорони здоров'я і супутніх товарів (лікарських засобів, медичних виробів, біопрепаратів і харчових продуктів) The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS).
UTBA - це бізнес-асоціація в Україні, яка, маючи постійне представництво в Євросоюзі, офіційно уповноважена представляти інтереси українських компаній-експортерів у європейській спільноті.
Місією UTBA є формування незалежної платформи експортно-орієнтованого українського бізнесу з метою авторитетного представлення інтересів своїх членів та трансляції консолідованої позиції у провідних інституціях ЄС та інших ключових установах бізнес-спільноти.
Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - родина Загорій.