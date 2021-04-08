"Дарниця" стала членом Української асоціації бізнесу та торгівлі

За його словами, співпраця "Дарниці" й UTBA дозволить розширити ділові контакти з європейськими бізнес-колами, а також сприятиме просуванню української фармпродукції на ринках Євросоюзу.

"Дарниця" - це європейська компанія, що працює за прийнятими у світі стандартами. Наша продукція відповідає сучасним вимогам європейської спільноти до лікарських засобів. Тому для "Дарниці" співпраця з UTBA відкриває додаткові можливості на шляху розширення міжнародної співпраці з Євросоюзом, виходу на нові ринки зі строгою системою регулювання, а також налагодження ділових контактів з європейськими бізнес-колами", - зазначив Шимків.

В рамках співпраці "Дарниця" долучилася до галузевого діалогу щодо відкриття ринку ЄС для українських лікарських засобів, ініційованого UTBA. За участю представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Торгового представника України, Міністерства охорони здоров’я та Державного експертного центру відбулося обговорення необхідності усунення подвійних перевірок українських виробників фармпродукції на відповідність вимогам Належної виробничої практики (Good manufacturing Practices, GMP) та взаємного визнання GMP-сертифікатів між Україною і державами-членами ЄС.