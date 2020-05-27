"Дарниця" призупняє проект з виробництва гідроксихлорохіна для лікування COVID-19

Фото: виробництво ліків на заводі "Дарниці" (РБК-Україна)

У разі потреби "Дарниця" готова до випуску даного препарату для пацієнтів хворих на ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак

Фармацевтична компанія "Дарниця" тимчасово зупинила проект з виробництва гідроксихлорохіну для лікування COVID-19.

Про це йдеться в заяві прес-служби компанії, передає РБК-Україна.

У заяві підкреслюється, що вчені "Дарниці" уважно стежать за авторитетними медичними дослідженнями, які стосуються ефективності гідроксихлорохіну при лікуванні COVID-19. Станом на 26 травня на сайті ClinicalTrial.gov було зареєстровано 201 дослідження застосування гідроксихлорохіна для лікування COVID-19, з яких 5 - завершено.

"Були опубліковані матеріали клінічних досліджень, які не підтвердили користь від застосування експериментального лікарського засобу гідроксихлорохін у хворих COVID-19. "Дарниця" бере до уваги світову наукову думку, оскільки безпека пацієнтів і наукова доцільність є безумовним пріоритетом для компанії. Тому компанія призупинила проект з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування COVID-19", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, "Дарниця" почала проект з підготовки до виробництва препаратів з гідроксихлорохіном в березні 2020 року, коли з'явилися китайські протоколи лікування та публікації в авторитетних джерелах про ефективність препарату для лікування COVID-19. Ці дані дали підстави включити гідроксихлорохін в протоколи експериментального лікування COVID-19 у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, США і в європейських країнах.

"Водночас "Дарниця" отримала численні звернення від українських лікарів і пацієнтів з проханням дати можливість використовувати препарат для лікування коронавірусної інфекції, оскільки дана терапія розглядалася медичним співтовариством як потенційно ефективна. Зважаючи на науковому данні та звернення медичної спільноти, "Дарниця" розпочала проект з підготовки до виробництва препаратів з гідроксихлорохіном виключно для потреб медичних установ у лікуванні COVID-19. При цьому відкритий продаж препарату не передбачався", - повідомляє прес-служба.

Компанія також додає, що у разі потреби "Дарниця" готова до випуску даного препарату для пацієнтів хворих на ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак.

"Вчені "Дарниці" і надалі мають намір стежити за міжнародними дослідженнями щодо пошуку ефективних і безпечних лікарських засобів для боротьби з вірусом SARS-CoV-2 і розглядати можливість виробництва потенційно ефективних препаратів", - йдеться в заяві.

Як писало РБК-Украина, раніше "Дарница" переорієнтувала виробничі потужності, щоб збільшити випуск жарознижуючий засіб "Парацетамол" та противірусного препарату "Іммустат", які застосовуються для полегшення перебігу захворювань, спричинених вірусними інфекціями.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю.

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Автор: РБК-Україна