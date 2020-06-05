"Дарниця" інвестувала в 2019 році в проекти цифрової трансформації понад 1,1 млн євро

Ефективне впровадження проектів цифрової трансформації дозволить "Дарниці" не тільки ефективно вбудуватися в міжнародні бізнес-процеси, але і зайняти лідируючі позиції у сфері виробництва генериків.

Про це заявив ІТ-директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Андрій Романенко в інтерв'ю "Діловій столиці".

За його словами, у 2019 році компанія інвестувала в проекти цифрової трансформації понад 1,1 млн євро.

"Завдяки застосуванню цифрових рішень прискорилися ключові процеси розробки й виробництва, підвищилась ефективність управління проектами та забезпечена цілісність процесів управління змінами. Ми трансформували виробничі та фінансові процеси, управління кадрами, документацією. Вони стали набагато більш організованими й ефективними", - зазначив він.

Романенко наголосив, що перед "Дарницею" стояла мета упорядкувати процес життєвого циклу лікарських засобів. Впровадження і використання інформаційних систем управління контентом, за його словами, об'єднало й інтегрувало процеси розробки лікарських засобів, клінічних досліджень, реєстрації та виробничих процесів, у тому числі управління якістю.

"Електронний документообіг на платформі OpenText забезпечив ряд переваг: надійність в зберіганні, доступі та забезпеченні цілісності інформації, інтегрованість з ERP-ландшафтом компанії, можливість масштабувати рішення в суміжні бізнес-процеси. Тепер ми створюємо готовий контент для регуляторної звітності за вимогами державних регуляторів інших країн, в т. ч. ЄС і США", - додав IT-директор "Дарниці".

За його словами, фармацевтична індустрія накопичує багато даних, правильна обробка яких підвищує ефективність. Тому "Дарниця", за його словами, працює над розширенням використання BI (Business Intelligence) інструментів, AI-технологій, допомагають аналізувати й прогнозувати, приймати рішення і розвивати бізнес.

"Також ми диджиталізуємо канали взаємодії з клієнтами й споживачами. Ми хочемо бути компанією, з якою працювати легко і зручно. Ми прагнемо створити міжнародний фармацевтичний бренд і зайняти лідируючі позиції у виробництві комплексних генериків", - сказав Романенко.

Раніше голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків заявив, що українці зможуть отримувати більше ліків за доступними цінами, якщо українське законодавство дозволить фармацевтичним компаніям наростити виробництво генериків.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" з 1998 року є лідером в Україні за обсягом продажів ліків у натуральному вираженні. За підсумками 2019 частка "Дарниці" склала 13,76%. Стратегічні напрямки - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. У 2019 компанія на 10,3% збільшила чистий виторг від реалізації продукції.