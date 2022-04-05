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Danone розглядає можливість виходу з ринку Росії, - ЗМІ

Фото: Danone розглядає можливість виходу з ринку Росії (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Французька Danone, яка виробляє молочну продукцію та інші продукти харчування, розглядає можливість виходу з російського ринку. До цього часу в компанії заявляли що не збираються цього робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За даними джерела, французька компанія, яка володіє виробництвами на території Росії, розглядає можливість виходу з країни", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що на початку березня компанія повідомляла про припинення інвестиційних проектів у РФ, однак із збереженням виробництва молочної продукції.

Нагадаємо, німецький виробник шоколаду Ritter Sport засудив військову агресію Росії проти України. При цьому компанія заявила, що залишається на російському ринку, а весь отриманий прибуток пожертвує українцям.

Також стало відомо, що компанія "Ашан" більше не працюватиме на російському ринку. Головний офіс прийняв рішення припинити поставки і зупинити інвестиції мережі в Росію.

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Російська ФедераціяDanone Війна Росії проти України