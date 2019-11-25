Кулеба є винуватцем ДТП поблизу селища Чабани, - МВС

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася у неділю, 24 листопада поблизу селища Чабани. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в коментарі "Радіо НВ".

Відзначимо, що у ДТП також постраждали двоє синів Кулеби.

"За тими даними, які є на сьогодні у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба", - заявив він.

Нагадаємо, 24 листопада близько 14:00, на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чабани в результаті зіткнення мікроавтобуса й автомобіля постраждали чотири людини, серед яких Микола Кулеба та його діти.

Як писало РБК-Украина, головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів заявив, що дитячий омбудсмен в результаті ДТП отримав певні переломи. Медики прогнозують, що з кожним днем "стан буде поліпшуватися".

Також повідомлялося, що у Кулеби струс мозку, закрита ЧМТ, травма грудної клітки, травма живота. Його старший син перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні тієї ж лікарні. Молодшого сина госпіталізували в "Охматдит".

Зазначимо, поліція відкрила кримінальну справу за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На ДТП за участю Кулеби відреагував президент Володимир Зеленський.

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