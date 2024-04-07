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Данк Леброна на постер стал основой для доминирования "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Леброн Джеймс оформил дабл-дабл против "Кавальерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Ветеран оформил хайлайт в середине стартовой четверти противостояния с "Кливлендом". После передачи Ривза он двумя руками могуче уложил в корзину сверху.

Стараниями Леброна и компании "Лейкерс" одержали комфортную победу дома (116:97). Теперь калифорнийцы поднялись на 8-е место в Западной конференции НБА. Тем временем "Кавальерс" остались третьими на Востоке.

Защитник "Лос-Анджелеса" Д'Анджело Расселл стал самым результативным в поединке. Он набрал 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Джеймс положил в копилку еще 24 пункта, а также сделал 12 ассистов.

 

 

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020). Недавно пересек рубеж в 40000 очков в ассоциации.

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".

К слову, ранее Джеймс-младший объявил решение по участию в драфте НБА-2024.

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