В Дании заявили, что утечки "Северного потока" больше не представляит опасности для судов

Энергетическое агентство рекомендовало властям Дании снять ограничения на плавание.

Отметим, что в сентябре 2022 года в результате нескольких подводных взрывов произошел разрыв газопровода "Северный поток-1" и недавно построенного газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Также сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

Между тем в Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории.

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