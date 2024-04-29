В Дании рассматривают возможность призыва женщин в армию

"Ч приложил много усилий для обсуждения моделей того, как мы можем достичь полного равенства для женщин. Но я также признаю, что это должно произойти после следующих всеобщих выборов, потому что некоторые партии не хотят, чтобы это произошло по эту сторону выборов", - заявил он.

По словам министра, Копенгагену необходимо срочно достичь соглашения, ведь Россия вторглась в Украину, и Дании необходимо перевооружиться.

Сейчас служба для женщин в датской армии добровольна.