В Дании рассматривают возможность призыва женщин в армию

Власти Дании рассматривают возможность введения призыва женщин в армию.
Об этом заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kristeligt Dagblad.
"Ч приложил много усилий для обсуждения моделей того, как мы можем достичь полного равенства для женщин. Но я также признаю, что это должно произойти после следующих всеобщих выборов, потому что некоторые партии не хотят, чтобы это произошло по эту сторону выборов", - заявил он.
По словам министра, Копенгагену необходимо срочно достичь соглашения, ведь Россия вторглась в Украину, и Дании необходимо перевооружиться.
Сейчас служба для женщин в датской армии добровольна.
Немецкое издание Bild ранее опубликовало сценарий военных учений Германии. Согласно ему, германские вооруженные силы отрабатывают действия на случай гибридной атаки России на восточном фланге НАТО.
В НАТО поспешили успокоить читателей Bild, заявив, что данный сценарий - это лишь мнимая ситуация, используемая для проверки военных возможностей в регионе.
В Министерстве обороны Литвы также отреагировали на публикацию, подчеркнув, что на данный момент нет угрозы нападения России на страны НАТО. Москва, по их словам, полностью сосредоточена на войне в Украине, и нет никаких оснований полагать, что она планирует расширять конфликт.
Помимо этого чешские власти не раз заявляли о том, что Москва представляет прямую угрозу безопасности Европы. По их мнению, агрессивная политика России, продемонстрированная в ходе вторжения в Украину, дестабилизирует всю Европу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.