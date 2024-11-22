В Дании назвали кибератаки России наибольшей угрозой для банков Северной Европы

Его комментарии прозвучали после того, как веб-сайты кредиторов, включая Nordea Bank Abp , крупнейшего в регионе, ежедневно подвергались сбоям в течение нескольких недель.

"Это стало более реальной угрозой", - сказал Нодгаард, добавив, что не исключена "еще более сильная и далеко идущая" кибервойна. "Эти атаки в основном направлены на создание разочарования и неопределенности, и это оказалось успешным", - отметил он.

Российский след

Инциденты, переполняющие веб-сайты экстремальным трафиком, перешли от "слегка раздражающих" к "более серьезному характеру", сказал Нодгаард. Хотя эксперты и СМИ приписывают так называемые атаки типа Distributed Denial-of-Service, или DDoS, преступникам, связанным с Россией, ни один высокопоставленный чиновник до сих пор публично не сделал такой связи.

На вопрос, считает ли он, что DDoS-атаки исходят из России, он ответил: "Да, общая оценка такова, что это кажется вероятным".

Нодгаард - один из двух заместителей управляющих в датском центральном банке, курирующий платежную систему и финансовую стабильность.

Нодгаард назвал волну DDoS-атак с сентября "беспрецедентной" по масштабу, интенсивности и продолжительности. Они замедляли цифровые сервисы или отключали их. Банковская индустрия стран Северной Европы, одна из самых цифровизированных в мире, потенциально может также столкнуться с атаками, когда преступникам удается взломать учреждение и закрыть его на несколько дней, сказал Нодгаард.

По данным компании по кибербезопасности Cloudflare, в мире в третьем квартале 2024 года резко возросло число DDoS-атак. В прошлом месяце она сообщила о том, что предотвратила почти 6 миллионов подобных инцидентов за квартал, что почти на 50% больше, чем в предыдущем периоде. Сильнее всего пострадала сфера финансовых услуг.

Защитные меры

Датский центральный банк уже некоторое время работает с кредиторами над превентивными кибермерами, включая содействие обмену знаниями и учения, в ходе которых нанимаются хакеры для выявления пробелов в устойчивости банков. Но после полномасштабного вторжения России в Украину фокус немного сместился в сторону большего инвестирования в готовность и восстановление в случае более масштабных сбоев, сказал Нодгаард.

"Речь идет о подготовке к худшему сценарию", - сказал Нодгаард. "Мы не ожидаем, что кто-то придет и закроет крупное датское платежное учреждение, но в нынешнем климате мы должны инвестировать и быть готовыми к такому сценарию".

В одном из таких шагов центральный банк работает с кредиторами, компаниями, выпускающими карты, и розничными торговцами, чтобы продлить количество дней, в течение которых датчане могут платить картой за продукты и лекарства в магазинах, если интернет или платежная система отключатся. Со следующего года такие офлайн-розничные платежи будут возможны в течение семи дней для всех карт, выпущенных в Дании; сегодня это возможно только в течение трех дней и не для всех карт.

По словам Нодгаарда, власти других стран проявили большой интерес к системе, поскольку она избавляет граждан от необходимости в условиях преимущественно безналичной экономики запасаться банкнотами и монетами на случай кризисной ситуации.