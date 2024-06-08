В Дании арестовали нападавшего на премьера, им оказался поляк

Суд отправил мужчину под стражу на 12 суток, хотя прокуратура ходатайствовала о 26 днях ареста. На судебном заседании нападавший, проживающий в Дании с 2019 года, не признал себя виновным. Полиция считает, что во время нападения он находился под наркотиками или был пьян.

На допросе в полиции мужчина рассказал, что удивился, когда увидел Фредериксен на улице, а также добавил, что она с кем-то спорила. Но уже в суде он отрицал, что имел что-то против Фредериксена как премьер-министра.

"Я не могу согласиться с тем, что имел разногласия по поводу позиций премьер-министра", - сказал мужчина на суде.

В то же время судья в своем решении решил, что нападавший хорошо знал, кто такая Фредериксен, а потому есть обоснованное подозрение, что он совершил нападение именно на государственного чиновника.