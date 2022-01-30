Данія заявила про готовність надати Україні зброю та військову техніку

Втім, на запитання журналіста, чи готова Данія надати Україні своїх солдатів, прем'єр не відповіла.

"Я не хочу виключати (постачання військової техніки в Україну, - ред.), і у мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", - зазначила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, а тому "існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі".

Фредеріксен також пригрозила Росії у випадку нового вторгнення в Україну санкціями "безпрецедентного масштабу".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у країн-учасниць на сьогодні різні погляди на постачання зброї для України, але Альянс зобов'язаний надавати підтримку Києву.

Рніше повідомлялося, що Німеччина унеможливлює постачання летальної зброї Україні, оскільки в країні діє заборона на експорт зброї до кризових регіонів.

При цьому Міністерство оборони Латвії заявило про намір відправити своїх військових в Україну на тлі загрози нового вторгнення РФ.