Данія очолить місію НАТО в Іраку

З наступного року Данія очолить навчальну місію НАТО в Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Датське радіо".

Як повідомляється, Данія відряджає в Іраку щонайменше 200 військовослужбовців.

"Це важлива навчальна місія, мета якої - проводити в Іраку тренування на вищому рівні, розвивати інфраструктуру і забезпечити продовження боротьби проти "Ісламської держави", - йдеться в повідомленні.

На сьогоднішній день в Іраку вже знаходяться близько 200 датських миротворців. З моменту початку місії в 2003 році через Ірак пройшли майже 5 тис. військовослужбовців Данії.

В даний час навчальну місію НАТО очолює представниця Канади генерал-майор Дженні Каріньян.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Сполучене Королівство до березня 2023 року продовжує програму підготовки українських військових. З початку навчання британський персонал підготував понад 17,5 тис. військовослужбовців Збройних сил України.

Крім того, 13 березня стало відомо, що Канада планує збільшити свій внесок у військову операцію НАТО в Іраку.