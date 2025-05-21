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Дания отправит ДТЭК первые компоненты для крупнейшей в Украине Тилигульской ВЭС

Среда 21 мая 2025 16:21
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Дания отправит ДТЭК первые компоненты для крупнейшей в Украине Тилигульской ВЭС Фото: Дания отправит ДТЭК первые компоненты для крупнейшей в Украине Тилигульской ВЭС (dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

Дания готовится к отправке компании ДТЭК первых компонентов для завершения строительства Тилигульской ветроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Компания Vestas готовит к отправке первое оборудование для строительства второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции - крупнейшей ВЭС в Украине и крупнейшей частной инвестиции в энергетику страны за всю ее историю. Проект реализуется компанией ДТЭК по инициативе ее акционера Рината Ахметова. Первое оборудование изготовлено на заводе Vestas в городе Рингкебинг, Дания", - говорится в нем.

Отмечается, что в торжествах по случаю завершения производства первого компонента ВЭС приняли участие президент и генеральный директор Vestas Генрик Андерсен, министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бёдсков, а также генеральный директор Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO) Педер Лундквист.

Также в ДТЭК отметили, что благодаря поддержке EIFO компания привлекла 370 млн евро кредитного финансирования.

В сообщении подчеркнули, что активная фаза строительства второй очереди ВЭС начнется осенью 2025 года и продлится до конца 2026-го. После завершения работ Тилигульский ветропарк сможет обеспечивать электроэнергией около 900 тысяч украинских домохозяйств.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова планирует увеличить мощность Тилигульской ВЭС до 500 МВт за 450 млн евро.

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ДТЭК
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