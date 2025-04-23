Дания выделит более 40 млн евро на боеприпасы для Украины

Как сообщили в ведомстве, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сегодня проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 млн датских крон на артиллерийские боеприпасы, которые будут закупать через Эстонию.

"Очень важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны в дальнейшем направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии", - сказал Поульсен.

В Минобороны Дании отметили, что Украина имеет большую потребность в непрерывных поставках артиллерийских боеприпасов различных калибров.

В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине различных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.

"Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов", - добавил Поульсен.

Министры также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.