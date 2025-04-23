Дания выделит более 40 млн евро на боеприпасы для Украины

Дания выделит 317 млн датских крон (более 42 млн евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины. Снаряды будут закупать через Эстонию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
Как сообщили в ведомстве, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сегодня проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.
Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 млн датских крон на артиллерийские боеприпасы, которые будут закупать через Эстонию.
"Очень важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны в дальнейшем направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии", - сказал Поульсен.
В Минобороны Дании отметили, что Украина имеет большую потребность в непрерывных поставках артиллерийских боеприпасов различных калибров.
В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине различных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.
"Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов", - добавил Поульсен.
Министры также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.
Напомним, недавно Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (995 млн долларов). Помощь будет выделяться в течение 2025 - 2027 годов.
Главными элементами нового пакет помощи стали противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка Военно-воздушных сил.
Также в марте Министерство обороны Дании заявило о намерении выделить почти 40 млн евро на инновационный фонд, который поддержит потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.
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