RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания выделила более 40 млн долларов для восстановления Украины

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 42,9 млн долларов. Преимущественно эти деньги пойдут на восстановление Николаева и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Утвердили новый пакет помощи для Украины на 42,9 миллиона долларов, с главным вниманием на Николаеве и области. Важно продолжать восстановление региона, усиливать его подготовку к зиме", - сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

В пакете помощи среди прочего предусмотрели закупку и монтаж оборудования для теплоснабжения, водоснабжения, централизованного отопления, поддержку реконструкции критического социальной инфраструктуры и гражданских учреждений в регионе.

Дания взяла шефство над Николаевской областью

Дания взяла на себя ведущую роль в восстановлении Николаева. 

7 марта 2023 года был заключен меморандум о создании партнерства Дании, Николаева и Николаевской области. Сотрудничество сосредоточено на восьми направлениях: инфраструктура, эффективное управление, морская отрасль, транспорт, городское планирование, развитие малого и среднего бизнеса, зеленый переход, молодежь и культура.

Помощь от Дании

Недавно Дания выделила пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

Также сообщалось, что Дания взяла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5 для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевНиколаевская областьДанияВойна в Украине