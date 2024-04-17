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Дания выделила почти 300 млн евро на помощь Украины

Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании приняло решение выделить 200 миллионов датских крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Кроме того, выделены средства на создание значительного морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов. В общей сложности было выделено около 2,2 млрд датских крон (295 млн евро).

"В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества, способного обеспечить Украину востребованным оборудованием, которое поможет изменить ситуацию на поле боя", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Министр отметил, что прямые инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс - это новая инициатива, которая может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы Украина сама могла производить больше военного оборудования.

В целом Дания уже объявила о военной поддержке Украины на почти 41,4 млрд датских крон (5,9 миллиарда евро).

Помощь Украине от Дании

В феврале 2024 года Дания не просто заявила о помощи Украине, но и передала ей всю свою артиллерию. Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен призвала западных партнеров последовать примеру Копенгагена, отправив Украине оружие, боеприпасы и системы ПВО, которые не используются в их собственных арсеналах.

Не ограничиваясь словами, в марте Дания дополнительно выделила Украине 330 млн долларов военной помощи. В этот пакет вошли, в том числе, самоходные артиллерийские установки Caesar.

Таким образом, Дания стала одним из лидеров по оказанию военной поддержки Украине, передав ей не только вооружение, но и призвав других сделать то же самое.

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