Дания выделила 16 млн евро для восстановления энергетики Украины

"Накануне отопительного сезона продолжается целенаправленное уничтожение Россией доступа украинцев к электроэнергии и теплу. Новый вклад Дании в размере 130 миллионов датских крон сделает энергоснабжение более устойчивым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из самых больших со стороны этого государства. О нем объявили во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по энергетической безопасности Украины.

Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, в частности, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.