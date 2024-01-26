RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания и Чехия обсудили боеприпасы для Украины, поднимут этот вопрос на саммите ЕС

Фото: Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министры Дании и Чехии Мэтте Фредериксен и Петр Фиала обсудили потребность Украины в боеприпасах. Планируют поднять этот вопрос снова во время саммита Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Дании.

"Украине срочно нужно больше боеприпасов. Я обсуждала это с моим коллегой премьер-министром Фиалой ранее сегодня. Дания и Чехия тесно сотрудничают в оказании помощи Украине. Договорились обсудить этот насущный вопрос на саммите ЕС на следующей неделе", - пишет Фредериксен. 

В частности премьер рассказала о визите ее болгарского коллеги Николая Денкова в Данию, 24 января. По ее словам, стороны также обсудили войну в Украине, в частности миграционные вопросы, энергетику, и предстоящее внеочередное заседание Европейского совета. 

Саммит ЕС 

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

В декабре 2023 года на саммите лидеров Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияДанияВойна в Украине