Данія, Швеція та Швейцарія виділять 14 млн доларів на соцпроект на Донбасі

Проект ПРООН розрахований до 2022 року та покликаний сприяти ефективному врядуванню та соціальній згуртованості в регіоні

Правительства Дании, Швеции и Швейцарии объявили о начале проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины", в рамках которого будет выделено более 14 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПРООН.

Отмечается, что проект в рамках Программы развития ООН рассчитан до 2022 года и призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе.

"Из-за конфликта на востоке Украины, который длится уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а немало других, живущих в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с разнообразными проблемами", - говорится в сообщении.

В ООН надеются, что совместный вклад Дании (9,045 млн долларов), Швеции (3 млн долларов) и Швейцарии (2 млн долларов) в размере 14,045 млн долларов позволит начать поиск путей для решения ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях.

"Кризис доверия можно преодолеть, только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные мероприятия, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека", - убеждены в организации.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил уточненный перечень оккупированных населенных пунктов.