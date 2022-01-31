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Данія попередила про ризик військової ескалації в Арктиці через Росію та Китай

Автор: Дмитрий Кузнецов

Дії Росії та Китаю можуть призвести до військової ескалації в Арктиці. На цьому тлі Данія планує посилити роботу в ЄС, НАТО і ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стратегію зовнішньої політики Данії.

"Зростання російської військової присутності і будівництва, а також з те, що Китай вважає себе "приарктичною країною", збільшує ризики військової і політичної ескалації в Арктиці", - йдеться в стратегії, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ Данії.

У документі підкреслюється, що Данія має намір відстоювати свій суверенітет і інтереси на всій території арктичної Співдружності. Як зазначив глава МЗС країни Йеппе Кофод під час презентації стратегії, Копенгаген планує посилити роботу з ЄС, НАТО і ООН.

"Боротьба за мир має свою ціну. Данія повинна приєднатися до всього світу разом зі своїми союзниками і партнерами", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив про збільшення з боку Росії гібридних атак проти його країни.

Відзначити, Росія блокує надання ЄС статусу спостерігача в арктичній раді через підтримку Брюсселем України.

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ДанияАрктикаРосійська ФедераціяКитай