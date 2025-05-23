Дания повышает пенсионный возраст до максимума: такого в Европе еще не было

Дания намерена установить самый высокий пенсионный возраст в Европе. Новый закон парламент страны принял 22 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Дания повышает пенсионный возраст до 70 лет. Это является частью стратегии страны в условиях старения населения и обеспечения стабильности своей пенсионной системы.
И хотя данное нововведение все еще разжигает споры среди профсоюзов и политиков, однако парламент Дании уже принял соответствующий закон. В поддержку новых требований к пенсионерам проголосовал 81 депутат, а против высказался лишь 21 законодатель.
Документ предусматривает, что постепенное повышение пенсионного возраста начнется в 2030-м и к 2040 году этот показатель достигнет 70 лет. Нововведение будет касаться тех граждан Дании, кто родился после 31 декабря 1970 года.
Адаптационный график изменений выглядит следующим образом:
Кстати, решение о повышении пенсионного возраста в Дании не является спонтанным. Законодатели еще в 2006 году решили пересматривать пенсионный возраст каждые пять лет в соответствии с текущей ситуацией в стране.
Так, сейчас повышение пенсионного возраста в Дании является вынужденным шагом, ведь средняя продолжительность жизни в этой стране составляет 81,7 года.
В обществе согласны с нововведениями, только поднимается вопрос о работниках физических профессий, таких как строители. Профсоюзы выражают обеспокоенность относительно возможности работать до 70 лет людей этой профессии из-за физических нагрузок.
Пенсионный возраст в Европе разный. Например, в Швеции минимальный возраст, с которого граждане могут начать претендовать на пенсионное обеспечение, составляет 63 года. Стандартный пенсионный возраст в Италии - 67 лет.
В Великобритании люди, родившиеся в период с 6 октября 1954 по 5 апреля 1960, выходят на пенсию в 66 лет. А для всех, кто моложе - пенсионный возраст будет повышаться.
Во Франции в 2023 году пенсионный возраст повысили с 62 до 64 лет.
Напомним, в Украине для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. И каждый год требования к страховому стажу увеличиваются.
Также в Украине обсуждается пенсионная реформа, целью которой является введение накопительной пенсии. А эксперты советуют начать откладывать на старость уже в 20-30 лет.