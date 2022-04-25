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Данія першою долучилася до Фонду відновлення енергетичної інфраструктури України

Фото: Данія стала першим донором фонду (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство енергетики України заявило про першого донора Фонду для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури. Ним стала Данія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства.

Першим донором створеного Енергетичним співтовариством для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичних об'єктів стала Данія. На рішення тамтешнього уряду відреагував очільник Міненерго Герман Галущенко.

"Щиро дякую першому донору, Данії, за те, що вона відповіла на заклик України надати невідкладну підтримку енергетичному сектору в ці важкі часи війни. Щодня українські енергетики попри ворожі обстріли знову і знову відновлюють електромережі та газопостачання", – розповів міністр.

Він також закликав міжнародних партнерів долучатися до ініціативи. Це дозволить українським енергетикам повернути світло, тепло та воду для сотень тисяч родин швидкими темпами.

Нагадаємо, що данське МЗС закликав підвищити до максимуму для РФ "ціну війни" проти України.

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