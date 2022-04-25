Данія першою долучилася до Фонду відновлення енергетичної інфраструктури України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства .

Першим донором створеного Енергетичним співтовариством для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичних об'єктів стала Данія. На рішення тамтешнього уряду відреагував очільник Міненерго Герман Галущенко.

"Щиро дякую першому донору, Данії, за те, що вона відповіла на заклик України надати невідкладну підтримку енергетичному сектору в ці важкі часи війни. Щодня українські енергетики попри ворожі обстріли знову і знову відновлюють електромережі та газопостачання", – розповів міністр.

Він також закликав міжнародних партнерів долучатися до ініціативи. Це дозволить українським енергетикам повернути світло, тепло та воду для сотень тисяч родин швидкими темпами.