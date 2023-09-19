Дания передаст Украине еще 45 танков

Отмечается, что эта помощь является частью поддержки на 5,8 млрд датских крон (около 830 млн долларов), которые страна выделила Украине на прошлой неделе.

На данный момент Дания уже предоставила Украине 11,2 млрд датских крон (около 1,6 млрд долларов).

Идея передачи Украине новых 15 танков Т-72ЕА заключается в том, что, в отличие от танков Leopard, которые Дания уже передала Украине, они могут немедленно стать частью украинских вооруженных сил.

При этом для использования танков Leopard украинским военным необходимо пройти дополнительную подготовку, но это не касается новых танков Т-72ЕА. Лунд Поульсен отметил, что это танки, к использованию которых украинцы уже привыкли.

Танки Leopard от Дании

В мае Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1. Позже стало известно, что две страны в сотрудничестве с Нидерландами предоставят сотню танков.

А 8 сентября Вооруженные силы Дании сообщили, что в Украину уже прибыли первые 10 танков Leopard 1A5. Остальные машины уже в пути.

Также сообщалось, что Дания взяла танки Leopard 1A5, которые хранились в музеях, для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем те, что на складах.

Танки Т-72ЕА

Этот танк - это экспортная версия советского танка Т-72М1, который модернизировала компания Excalibur Armу. Украина уже использует их на поле боя. Мощность его двигателя была увеличена до 840 лошадиных сил.

Вместо ночного прицела, который позволял видеть цель на дистанции до 1300 метров, установлен новый тепловизионный прицел с неохлаждаемой микроболометрической матрицей. В самом окуляре содержится небольшой LED-дисплей. Этот прицел позволяет уверенно видеть цель на 4 тысячах метров, а распознавать и поражать цель - на дистанции до 3 тысяч метров из пушки и до 1800 метров из пулемета.

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